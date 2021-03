Cristina Ferreira arrasada devido à saída de Isabel Silva da TVI: "A rainha das cunhas"

Hoje abro um novo capítulo, com a certeza de que os momentos de transformação pelos quais estou a passar vão tornar a minha vida ainda mais emocionante", afirmou.

"Eu estou aqui e vou sempre partilhar convosco os projetos da minha vida.

Aos que me acompanham através da televisão, deixo-vos a vontade e a certeza de que em breve voltarei aos ecrãs.

Tudo tem o seu tempo. E agora é tempo de transformação.

Eu estou bem. Estou serena e positiva. E não duvidem que estarei cada vez melhor se vos sentir sempre por perto. Se vos sentir à minha beira. Porque será sempre esse o meu compromisso convosco", rematou.De imediato, a comunicadora recebeu diversas mensagens de apoio, no entanto foi a de Cristina que se destacou., escreveu na publicação.As críticas não demoraram a surgir.ou, são alguns dos comentários que se podem ler.Recorde-se que a ausência de Belinha na festa de aniversário da TVI no passado dia 20 de fevereiro gerou muita especulação. A apresentadora não só não foi à ‘festa’ como não fez qualquer alusão à data nas suas redes sociais.Isabel chegou a cortar relações com a atual diretora de Ficção e Entretenimento da TVI há mais de dois anos, ainda antes de esta ter ido para a SIC. Na altura, notava-se um claro desinvestimento na apresentadora, depois de Cristina ter apostado nela como a sua "herdeira" no pequeno ecrã anos antes.