Cristina Ferreira arrasada por cronista político: “Os portugueses estão fartos de ouvir falar no teu nome”

Cristina Ferreira está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais. O cronista político Mário Gonçalves recorreu à sua página de Facebook, esta terça-feira, para partilhar uma carta aberta à apresentadora da TVI. A publicação já conta com mais de oito mil 'gostos' e cerca de três mil comentários.

"Olá Cristina Ferreira. Esta carta aberta vem no sentido de apelar apenas a uma coisa à tua pessoa: É que já paravas de uma vez por todas com tanta ‘Cristina’ na TVI. Os portugueses estão fartos de ouvir falar no teu nome. Se antes já não havia pachorra para te ouvir, imagina agora que temos que gramar contigo o santo dia na televisão. Descansa um bocadinho o cérebro", começou por escrever.

Contudo, as críticas à Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não se ficam por aqui: "Nós já sabemos que és dona da TVI. Os portugueses já sabem que ganhas rios de dinheiro ao final do mês. Também sabemos que andas em guerra com a SIC depois de não teres cumprido um contrato. Também sabemos onde moras. Sabemos onde moram os teus pais. Sabemos onde é a redação da revista. Sabemos a marca do teu carro e o número de calças. Sabemos a lingerie usas e a que não suportas. Sabemos os namorados que tiveste e os que tencionas vir a ter ainda".

A estação de Queluz de Baixo também é arrasada pelo cronista: "É no mínimo surreal um canal como a TVI levar 24h sobre 24h a falar do teu nome. Não há mais profissionais que possam trabalhar? Não há mais gente competente que não queira tanto protagonismo como tu? É que já enjoa tanta Cristina. Devias pensar mudar o nome do canal, em vez de TVI podias meter CF, assim já sabíamos que canal estávamos a ver".

"Ah, já agora, eu sei que as audiências não têm sido boas. Sei que a aposta que a TVI fez em ti não foi nada boa. Sei que a SIC vos tem dado um bailinho de primeira, mas é perfeitamente normal. É que para os lados da SIC ainda há bons profissionais que não precisam de tanto protagonismo para se valerem do bom trabalho", rematou.