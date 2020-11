Cristina Ferreira arrasada por look escolhido para emissão especial: "Que parola"

22:21

Ferrero Rocher?", "pior outfit de sempre", "Rico estilo essa luva... se a intenção era ser parola, mais uma vez conseguiste" ou "que ridícula" foram alguns dos comentários feito ao conjunto escolhido pela nova patroa da TVI.

Cristina Ferreira apresentou, na noite desta quinta-feira, as novidades para a grelha da TVI em 2021.Para conduzir a emissão, a apresentadora escolheu um vestido de lantejoulas com luvas a condizer, que não foi, no entanto, unânime.As críticas não se fizeram esperar.