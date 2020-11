Cristina Ferreira arrasada por não usar cinto de segurança em viagem

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira viaja sem cinto de segurança

aproveitou a última sexta-feira para viajar até ao Santuário de Fátima com a sua equipa.No entanto, a viagem acabou por gerar uma onda de críticas devido ao facto de Cristina Ferreira, que seguia no banco detrás, não usar cinto de segurança, o mesmo acontecendo com Lurdes Guerreiro, da equipa da estrela. À frente seguia o realizador João Patrício, não sendo claro se levava o cinto colocado, ou não.No vídeo partilhado por Cristina, a apresentadora surge a dormir e é visível que não leva colocado o cinto de segurança."O cinto de segurança deve ser algum extra nesse carro", escreveu uma fã, ou "falta é o cinto de segurança, não?", são apenas dois dos exemplos das muitas repreensões deixadas pelos seguidores, que questionaram ainda a ausência de máscara.Veja o vídeo: