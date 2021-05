Cristina Ferreira arrasada por seguidores: "Não é escrever um livro sobre bullying digital e depois viver a ridicularizar os outros"

Eu sou suspeita mas esta novela é extraordinária. Às vezes dá logo vontade de ver outra vez com medo de ter perdido alguma coisa", escreveu na publicação onde replica uma das cenas onde a personagem de Inês Herédia afirma que vai criar um coro de gospel onde vai ser a protagonista. "As gordas ficam lá atrás que até enchem o palco e é uma coisa boa porque dá volume e as pessoas acham que está lá muita gente", diz a personagem.



Cena que originou polémica

Cristina Ferreira não esconde o orgulho que sente pela novela 'Festa é Festa', na TVI, sendo que publica nas suas redes sociais várias cenas da novela. Mas, uma das suas partilhas está a originar uma grande polémica.







A influenciadora Catarina Rochinha não gostou de assistir ao que diz ser bullying feito às pessoas mais gordas e mostrou o seu desagrado. "Imaginem esta piada sobre qualquer outra minoria... aí o escândalo que seria! Já as gordas, não faz mal. Acabou. Não! TVI és tão triste. Cristinas da vida que falam de bullying e de quebrar estériotipos. Senhora, não vale só para vender revistas! Tanto politiquismo, para isto?", comentou.



Para além do mais, Catarina Rochinha publicou um vídeo nas suas redes sociais onde não escondeu a sua revolta. "Acho que há uma grande diferença entre fazer parte das causas ou viver das causas. A Cristina Ferreira é um exemplo nato disso. Quando há dinheiro envolvido ela faz parte das causas, mas porque vive das causas. (...)", começou por lamentar.



A jovem recordou o livro 'Pra Cima de Puta' que a apresentadora lançou em novembro sobre o ataques que recebia nas redes sociais. "Não é escrever um livro sobre bullying digital e intitulá-lo com o melhor marketing de sempre e depois viver a ridicularizar os outros. (...) Se aquela cena tivesse qualquer outra minoria por trás era um escândalo. Nunca saía. O problema está na falta de voz das pessoas que não têm a forma esteriotipada de que a sociedade quer, daquilo que é o propósito de ser bonito", lamentou.



No vídeo de cerca de quatro minutos, Catarina Rochinha recordou ainda quando a diretora de Entretenimento e Ficção de Queluz de Baixo lançou uma edição da sua revista 'Cristina' contra a gordofobia. "Quando é para fazer dinheiro como a Cristina Ferreira fez uma capa contra a gordofobia, aí era ok porque aí havia dinheiro para ela. Agora vai dizer que já não manda tanto na TVI ou que era só uma brincadeira... (...) Eu não quero viver num mundo onde ser gordo é ridicularizado", finalizou.





Catarina Rochinha acusa Cristina Ferreira de gordofobia