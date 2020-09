Cristina Ferreira assume: "As minhas escolhas são feitas de forma consciente"

O regresso polémico de Cristina Ferreira, de 43 anos, à TVI continua a dar que falar. Para trás, na SIC, deixou o "programa dos seus sonhos" e tem agora uma indemnização exigida pelo canal de 20 milhões de euros por pagar.Além disso, os primeiros projetos da nova diretora de programas do quarto canal não têm atingido as audiências pretendidas, nomeadamente o renovado ‘Somos Portugal’ e a nova edição do ‘Big Brother’. A apresentadora revela-se tranquila com o embate.Na segunda-feira, Cristina Ferreira concretizou um desejo antigo: apresentar por uma última vez o ‘Você na TV’ ao lado de Manuel Luís Goucha., enaltece feliz.O clima de mal-estar entre os dois, que fez correr muita tinta, garante, está completamente ultrapassado., completou.Esta é uma semana de fogo para Cristina Ferreira que esteve sempre debaixo dos holofotes. Apresentou a sua coleção de óculos e estreou o novo programa ‘Dia de Cristina’.