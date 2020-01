Cristina Ferreira assume "atração" por Ricardo Araújo Pereira

"Aconteceu-me [olhar para um convidado e pensar: 'Fazia']. Não é que olhei pela primeira vez para o Ricardo Araújo Pereira e pensei... Juro-te [Filomena]. Só digo isto porque ele nunca mais lá vai. É homem para nunca mais se meter à minha frente", atirou Cristina causando enorme surprensa à apresentadora.



A estrela da SIC justificou, dizendo que nunca havia "olhado bem" para o humorista, que se mudou da TVI para a SIC.



"Não sei se era da luz da minha casa e ele estava bem sentado... De repente, falava com ele e pensei: 'Olha que se calhar nunca olhei bem para ele'."



Cristina finalizou, no entanto, com uma mensagem de carinho à mulher do comediante, Maria José Areia. O casal é pai de duas meninas.



"A mulher dele é maravilhosa. Ele está casado há mais de 20 anos, deixa-o lá estar sossegado."







Cristina Ferreira protagonizou momentos verdadeiramente hilariantes ao lado de Filomena Cautela no '5 Para a Meia Noite', da RTP1.