Cristina Ferreira assume dificuldade em aceitar separação de Casinhas: "Demorei um ano a assumir"

Cristina Ferreira recebeu Fátima Lopes, esta manhã, no 'Dia de Cristina' (TVI) e o tema da separação de ambas foi abordado.A nova diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo admitiu que foi difícil assumir publicamente que já não vivia com António Casinhas.", confidenciou.Com Fátima Lopes foi diferente: "".Cristina Ferreira e António Casinhas separaram-se em 2011, ao fim de 15 anos de vida em comum. Têm um filho, Tiago, que na altura tinha três anos.Já Fátima Lopes anunciou em setembro de 2017 que a relação de 12 anos com Luís Morais tinha chegado ao fim.