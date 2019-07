Cristina Ferreira assume distância de Manuel Luís Goucha

01:30

Depois de se separar de Manuel Luís Goucha nas manhãs da televisão, Cristina Ferreira abriu o coração para falar sobre a quebra na relação entre ambos, assumindo que os dois precisaram de se afastar.Em entrevista à ‘Caras’, admitiu: "Foram 14 anos ao lado dele, a sabê-lo de cor. Agora, dado esse espaço, percebemos que tínhamos de voltar a falar um com o outro, que tínhamos de voltar a sentir o que sentíamos um pelo outro e que nunca deixámos de sentir, que tínhamos de estar outra vez a sorrir e de mãos dadas".Cristina Ferreira é uma das nomeadas do concurso na categoria ‘Sexy TV’. Este é um passatempo que já se tornou um clássico da estação mais quente do ano. Os leitores apenas têm de escolher os seus nomes preferidos e votar neles. Cada chamada tem um custo de 0,60 € + IVA.