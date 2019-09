Cristina Ferreira assume formas e pára de lutar pelo corpo ideal

14:01

Daniela Ventura

Cristina Ferreira surpreendeu os telespectadores ao revelar, há pouco tempo, que não conseguia emagrecer devido a um problema de stress. No entanto, a apresentadora afirmava também, na altura, que já tinha estabelecido um plano de dieta para estar ao seu melhor nível da gala dos Globos de Ouro que se avizinha.O tempo passou eperante o qual já assumiu uma nova postura. "Em relação a isso, tranquilizei-me um bocadinho. Partilhei no meu programa que havia um stress associado que não me permitia estar como eu entendia. Se bem que, só para avisar", brincou a apresentadora.Certo é que, até à gala,. Com dois programas no ar na antena da SIC – ‘O Programa da Cristina’ e o ‘Prémio de Sonho’ – a estrela da estação de Paço de Arcos não tem mãos a medir com tanto trabalho.