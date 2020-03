Cristina Ferreira assume medo: "Eu por mim estava em casa. O meu coração está aflito"

Cristina Ferreira reagiu esta quarta-feira, dia 25 de março, durante a emissão do 'Programa da Cristina' (SIC) às mensagens que tem recebido que alegam que se tem mostrado em baixo, sem a alegria contagiante a que habitou os telespectadores.A apresentadora respondeu aos fãs num desabafo emotivo., começa por dizer, assumindo o medo sobre a situação que se está a viver devido ao surto de coronavírus., desabafou., confessou., disse o rosto da SIC, que voltou a alertar os telespectadores para "ficarem em casa", cumprirem a quarentena para ajudar na luta contra esta doença.Recorde-se que Cristina Ferreira voltou à antena da SIC em direto após estar ausente durante uma semana, na qual apenas passaram programas gravados nas manhãs do canal. A apresentadora esteve a cumprir a quarentena em casa, com o filho, Tiago, mas teve de regressar ao trabalho. Desde que regressou, na passada segunda-feira, dia 23 de março, Cristina Ferreira tem preocupado os fãs por se mostrar frágil e aparentemente mais magra. Apesar do apoio e força que tem recebido por parte de alguns fãs, outros seguidores não hesitaram em deixar-lhe críticas por ter regressado ao trabalho neste período difícil.