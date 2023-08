Cristina Ferreira assume relação especial com Bruno Cabrerizo

Cristina e Bruno

Não é oficial que formem um casal, mas uma coisa é certa: não se escondem. Cristina Ferreira, de 45 anos, e Bruno Cabrerizo, de 44, têm passado praticamente o verão todo juntos, seja em férias com amigos - aconteceu em Ibiza e, no fim de semana passado, na Comporta - ou na semana que a apresentadora passou com a família em Vila Nova de Milfontes - e o ator brasileiro se instalou num hotel da zona.









Nos dois momentos em que estiveram com amigos, a ‘patroa’ da TVI partilhou muitos desses momentos, fosse ao almoço, a andar a cavalo ou até quando Bruno Cabrerizo estava a dormir num sofá.

Esta aproximação terá começado numa viagem de Cristina Ferreira ao Brasil, tendo depois havido uma reunião secreta na TVI, pois queria ter Cabrerizo como protagonista da novela ‘Cacau’. O brasileiro já namorou com Kelly Bailey e Inês Sofia Monteiro.