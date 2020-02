Cristina Ferreira assume ter fetiche por José Mourinho

Cristina Ferreira voltou a surpreender com uma confissão que não deixou ninguém indiferente.Durante a emissão do 'Programa da Cristina' esta manhã, dia 3 de janeiro, a apresentadora confessou ao 'vizinho', Cláudio Ramos, ter umcom o antigo treinador do FC Porto,A estrela da SIC, de 42, e o companheiro das manhãs, assinalavam a data e aproveitavam para falar da alegada separação da estrela do futebol, quando a revelação se deu., afirmou Cristina, que acrescentou que acha MourinhoCláudio não se conteve e reagiu às palavras da colega:, defendeu Cristina Ferreira, que acabou por sentir-se obrigada a justificar que o tal fetiche é apenas no sentido profissional., esclareceu.Recorde-se que além de José Mourinho, Cristina Ferreira também surpreendeu recentemente ao confessar, durante o programa '5 para a meia-noite' ter uma atração por Ricardo Araújo Pereira Esta manhã, o 'Programa da Cristina' também se destacou pela nova decoração da casa de Cristina Ferreira, que foi exibida com grande entusiasmo por parte da dupla da SIC