Cristina Ferreira assustada com inveja e mau olhado Apresentadora já não passa sem os seus amuletos para afastar aquilo que de mau possa vir a afetá-la.

Cristina Ferreira assustada com inveja e mau olhado

12:13

André Filipe Oliveira

É uma das mulheres mais influentes do País e também com maior exposição mediática, e não esconde as suas superstições. Uma mulher de fé confessa, Cristina Ferreira começou a utilizar há cerca de ano e meio vários objetos para afastar o "mau-olhado". São simples e passam muitas vezes despercebidos. Em diversas ocasiões, a nova acionista da TVI aparece com um fio e pulseira com um olho turco. Dizem os entendidos que o símbolo é conhecido pela proteção que oferece contra "a inveja e mau-olhado". Está também associado à sorte e ao corte de energias negativas.



As outras manias



Além destes dois objetos, Cristina não descarta ainda uma aliança oferecida pelo ex-companheiro, António Casinhas, como símbolo do nascimento do filho de ambos, Tiago.

Mas não é apenas a estes adereços que a estrela da TVI tem especial atenção. O número 7 passou a fazer parte da sua vida de diversas formas: no lançamento da sua revista homónima, com a respetiva publicação a dia 7 de cada mês; a estreia do ‘Programa da Cristina’ também aconteceu a 7 de janeiro de 2019. "Há coisas simbólicas, eu ligo a pormenores. O facto de ter estreado no dia 7, o facto de ter estreado numa segunda-feira diz-me muito e diz-me mais porque a primeira conversa que tive com o Daniel Oliveira foi no dia 13/7 [2019], os meus dois números da sorte", explicou na altura para satisfazer possíveis curiosos.

É também em Nossa Senhora de Fátima que Cristina encontra um abrigo e força necessárias para levar a sua vida avante.

Mais sobre

artigos relacionados