Cristina Ferreira atacada por comentador político: "Fútil, prepotente e narcisista"

Diretora da TVI viajou ao Dubai com uma amiga.

É a segunda vez que este mostra-se desagradado com a postura da apresentadora, que já chegou a bloqueá-lo nas redes sociais.Indignado com a atitude da estrela maior de Queluz de Baixo, Gonçalves prometeu manter o ataque cerrado.O comentador expressou total indignação com algumas decisões de Cristina, que levou avante as gravações do programa 'All Together Now', que reuniu mais de uma centena de pessoas num único espaço."Lamento, mas há alguém que te faz frente e chama os bois pelos nomes. Esse alguém sou eu, Mário Gonçalves, e tenho a certeza que falo em nome de milhares de portugueses que se reveem nestas palavras", continuou.Nas últimas linhas da missiva de críticas, Mário Gonçalves sugeriu que Cristina Ferreira viajou aos Emirados para ser vacinada contra o novo coronavírus.