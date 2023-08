Cristina Ferreira aterra em Ibiza para mais dias de férias Apresentadora despediu-se dos dias de diversão nos EUA e elegeu ilha espanhola para continuar o período de descanso. Voo durou 36 horas.

Cristina Ferreira aterra em Ibiza para mais dias de férias

01:30

As férias de verão de Cristina Ferreira estão para durar. Depois de uma viagem por vários estados dos EUA, onde cumpriu um sonho antigo de percorrer a estrada mais famosa do Mundo, a conhecida Route 66, a apresentadora e diretora da TVI elegeu Ibiza para dar continuidade aos dias de descanso. "Saí de Los Angeles às 7 da manhã de sábado e, depois de quatro voos, cheguei. Não há verão sem Ibiza", destacou Cristina Ferreira nas redes sociais.



Em Ibiza, mantém a companhia da amiga de todas as horas, Catarina Duarte, que tem sido presença assídua nas viagens da estrela. À sua chegada, a apresentadora foi recebida por mais amigos para a festa de aniversário do ator Edmundo Rosa. Tal como a própria fez questão de destacar, os próximos dias serão de muitos mergulhos nas já conhecidas águas cristalinas do mar Mediterrâneo. As festas e momentos de diversão também deverão fazer parte da estadia de Cristina, que só deverá regressar à antena da TVI em setembro com a nova edição do ‘Big Brother’.

Mais sobre