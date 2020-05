Cristina Ferreira atrevida para vender a roupa da sua loja

, disse a estrela das manhãs, acrescentando: "É uma diferença para aí de quatro quilos. É a diferença de passar, imaginemos, de um 38 para um 36. É uma diferença ainda grande".





Cristina Ferreira tem aproveitado o facto de estar mais tempo em casa para fotografar com peças de roupa da sua marca para a promover nas redes sociais.Numa parede do exterior da sua casa, que tem escolhido nos últimos tempos como pano de fundo das imagens, a apresentadora dedica-se a poses sensuais para exibir vestidos, calças, camisas e calçado, realçando as cores vivas para a próxima estação.O rosto da SIC mostra-se confortável com a forma física,A silhueta de Cristina Ferreira tem feito com que seja alvo de rasgados elogios., são algumas das mensagens deixadas no Instagram da marca de roupa da apresentadora, onde foram partilhadas fotografias ousadas que deixaram os admiradores 'derretidos'.