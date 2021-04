Cristina Ferreira cada vez mais desiludida

Cristina Ferreira

12:42

Cristina Ferreira sempre deixou claro que sabia que o que a esperava na TVI não ia ser tarefa fácil. No entanto, desde setembro do ano passado que a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento do canal luta, em vão, pelo sucesso dos seus projetos.Uma situação que a desilude, depois de tanto investimento pessoal e financeiro. A juntar a isso, a estrela maior da estação de Queluz de Baixo luta diariamente contra críticas, tanto dos seguidores, como de alguns rostos mediáticos com quem se cruza, levando-a a confirmar que pode confiar em cada vez menos pessoas na esfera televisiva.Na semana passada, por exemplo, foi tornado público o conflito com. A atriz não gostou de ser comparada à filha dena capa da revista ‘Cristina’ e deixou isso claro nas suas redes sociais. Fernanda sublinhou o título da publicação, ‘Duas gerações de talento’, e escreveu: "Bem...". Uma reação subtil, mas na qual deixou clara a sua indignação ao ver o seu trabalho em televisão ser equiparado ao da jovem de 18 anos, que se vai estrear como atriz na próxima novela da TVI ‘Festa é Festa’.Perante as adversidades, Cristina Ferreira tenta manter o foco. "Ser pessimista não tem qualquer utilidade, é uma perda de tempo", escreveu. João Manzarra corrigiu: "Para que se avance de forma cuidada, uma dose de pessimismo tem também o seu lugar".