Cristina Ferreira cada vez mais provocadora revela: "As mamas crescem com a idade"

Depois de ter vivido um misto de emoções na apresentação dos Globos de Ouro, Cristina Ferreira, de 42 anos, rumou ao Dubai, onde desfrutou de alguns dias de descanso.Cada vez mais ousada e provocadora no que aos seus visuais diz respeito, a apresentadora mostra-se confiante com a imagem e já não se inibe de partilhar fotografias em que exibe as curvas com decotes reveladores.Se antes preferia proteger as suas imperfeições, agora Cristina faz questão de evidenciar o seu peito, que segundo a mesma, começou a crescer a partir dos 40 anos."As mamas crescem-me com a idade", assumiu a apresentadora durante o seu programa das manhãs da SIC, que se sente satisfeita com as mudanças do seu corpo.A comunicadora revelou ainda que quando era mais nova sentiu alguns complexos por ter "mamas pequenas", mas que atualmente se sente confortável com o corpo.Cristina Ferreira mostrou-se ao natural e despiu-se de preconceitos numa produção ousada para a sua própria revista em que se apresenta ao "natural", sem os milagres do Photoshop – programa que permite corrigir imperfeições em imagens.Num editorial único, a comunicadora mostrou-se sem roupa e evidenciou as suas imperfeições, assumindo os seus defeitos estéticos. Recorde-se que o rosto das manhãs da SIC garante que nunca recorreu à cirurgia estética.