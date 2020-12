Cristina Ferreira cancela programa a José Castelo Branco

18:32

José Castelo Branco viu o seu novo projeto na TVI, que estava previsto para setembro, ser cancelado pela nova Direção do canal. O famoso socialite fez a revelação durante uma videochamada no programa ‘Manhã CM’, na CMTV, com Maya e Duarte Siopa.

O marido de Betty Grafstein começou por contar que, devido à pandemia de Covid-19, já não poderá regressar a Portugal, ainda este ano. "Eu estava para ir este ano, mas as agora já não vai ser possível. Eu estive para entrar num projeto de televisão, que começava agora em setembro, mas as coisas depois alteraram".

"Entrou uma nova Direção na TVI, como toda a gente sabe, e as coisas alteraram todas. Aquilo ficou tudo uma grande confusão", disse.

Recorde-se que José Castelo Branco revelou que vai vestir-se de noiva para renovar os votos de casamento com Betty Grafstein.