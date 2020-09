Cristina Ferreira celebra 43º aniversário: "Só interessa o que faz bem"

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira mostra início do futuro na TVI

Cristina Ferreira celebra esta quarta-feira 43 anos.A nova diretora de programas e ficção da TVI está a viver uma fase feliz ao abraçar o desafio da sua vida, e aproveitou a ocasião especial para partilhar uma mensagem de reflexão nas redes sociais., disse a apresentadora, na legenda de uma imagem onde surge a apreciar o pôr do sol no mar.As centenas de mensagens de felicitações não tardaram a surgir. Mafalda Castro, Carolina Carvalho, Pimpinha Jardim, Helena Costa, Flávio Furtado, Isabel Figueira ou Iva Domingues foram algumas das figuras públicas que partilharam o carinho com a estrela da estação de Queluz neste dia especial., comentou Ruben Rua, amigo cúmplice de Cristina., escreveu Cláudio Ramos.Cristina Ferreira tem estado focada no trabalho após ter regressado de uns dias de férias a bordo de um iate.