Cristina Ferreira celebra aniversário do filho

Cristina Ferreira usou as redes sociais para assinalar publicamente o aniversário do filho, Tiago, que celebra esta terça-feira, dia 4, 11 anos de vida."4 de Junho 2008. 'Um filho é ver-se um homem prolongado no mundo da verdade em que nasceu um filho é ver-se um homem atirado das raízes da terra para o céu'", escreveu a apresentadora da SIC.Recorde-se que, Tiago é o único filho de Cristina Ferreira, fruto do relacionamento que manteve com António Casinhas.