Cristina Ferreira chocada com insultos: "Cabra de m**** nem um homem consegues arranjar"

Cristina Ferreira

"Desculpem publicar isto. Isto foi escrito na minha página. Por uma mulher. Para toda a gente ler. Isto foi escrito publicamente. Isto é apenas uma das milhares de mensagens que recebi nos últimos tempos. O choque do título 'Pra Cima de Puta'

é pequeno quando comparado com o que pode ler no livro que está hoje à venda em todas as livrarias. É um livro que relata as minhas emoções perante tudo o que foi dito mas que, acima de tudo, abre a discussão de um tema ( crime) que precisa de regulação urgente. Juntaram se a mim vários especialistas de várias áreas. Talvez achem inacreditável aquilo que vão ler. Mas foram os últimos meses da minha vida", justificou.





Indignada com os insultos e ofensas que recebe nas redes sociais, Cristina Ferreira decidiu divulgar alguns comentários no livro 'Pra Cima de Puta'. Hoje, dia do lançamento, mostrou alguns deles também no Instragram., foi um exemplo dado pela apresentadora da TVI.Cristina Ferreira explicou ainda que omitiu a identidade dos autores dos insultos na obra.Este livro é para que eu, tu, todos, sejam respeitados. Este livro é para dar início a uma discussão de mudança. Este livro é meu mas podia ser de milhares de pessoas que o vivem na pele diariamente. A única diferença é que eu, dada a minha exposição pública, recebo e leio milhares de comentários destes todos os dias".