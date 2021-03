Cristina Ferreira chora na estreia do novo programa após receber avião na casa da Venda do Pinheiro

já abriu as portas do seu novo programa, 'Cristina ComVida', na TVI, emitido a partir da Venda do Pinheiro. Eduardo Madeira, que deixou a RTP para abraçar o novo projeto da apresentadora , desempenhou várias personagens ao longo da emissão. Primeiro apareceu como emprenteiro de obras, acabando por levar uma reprimenda por ter as obras atrasadas., atirou. Esta parte não era brincadeira, que um técnico da produção já revelou que cenários ainda não estão prontos Para além de ser empreiteiro, Eduardo Madeira surge como taxista ao levar Rúben Pacheco Correia para o 'Cristina ComVida'. Recorde-se de que o chef recebeu o convite para o projeto à última da hora Célia, concorrente do primeiro 'Big Brother', foi uma das convidadas de Cristina Ferreira e foi surpreendida pelo marido Telmo que reproduziu a mítica cena em que Marco salta de uma grua para dentro da casa da Venda do Pinheiro para oferecer flores a Marta Cardoso. Ainda no jardim, Cristina Ferreira chorou ao ver passar um avião com uma mensagem de apoio.. "Agora sei o que sentem", justificou por ter chorado após ver a faixa.Já dentro da casa, Rúben Pacheco mandou uma indireta por ter saído de repente da estação de Paço de Arcos.. Cristina Ferreira garante que, justificando a saída do seu 'afilhado', como o apelida, da SIC.Pedro Abrunhosa também marcou presença na estreia do novo programa das 19h da estação de Queluz de Baixo. O cantor falou sobre a participação de Miguel Moura, no 'All Together Now', programa que Cristina Ferreira também apresenta. Aquando da primeira vez que o jovem atuou, a diretora de Entretenimento e Ficção do canal garantiu que não o queria largar. Depois de o levar ao programa de talentos, Miguel Moura também foi à 'casa' nova de Cristina Ferreira. Os dois impressionaram a apresentadora e restantes convidados ao atuarem juntos., confessou Pedro Abrunhosa no final da atuação.Toy também foi convidado de Cristina Ferreira mas teve uma aparição curta. O cantor apareceu nos primeiros minutos do 'Cristina ComVida' tendo saído para "comprar frangos" e só voltou nos últimos segundos do programa.Adelaide, é mais uma das personagens de Eduardo Madeira, que será vizinha de Cristina Ferreira. A personagem do humorista aproveitou para gozar com o acessório usado pela apresentadora no 'All Together Now'. "Parecia que tinha um cortinado na cabeça", atirou.