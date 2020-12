Cristina Ferreira com estúdio milionário para o novo programa

22 dez 2020 • 15:34

Cristina Ferreira encontra-se a preparar o novo programa, 'Cristina ComVida', que deverá estrear na TVI em fevereiro. Depois de se ter despedido do 'Dia de Cristina', a Diretora de Entretenimento e Ficção do canal planeia com grande secretismo o novo projeto que irá fazer concorrência a ‘Preço Certo’, conduzido por Fernando Mendes na RTP1.

Agora, sabe-se que o formato, semelhante ao que estreou na SIC, 'O Programa da Cristina', vai contar com um estúdio milionário, constituído por várias divisões. "Não vai ter nada a ver com a casa que ela teve na SIC. Vai ser ainda mais grandiosa, com mais divisões", revelou uma fonte à TV Mais."A casa vai ter uma horta. A Cristina sempre quis isso e, como é uma mulher muito ligada ao campo, quer poder ter espaço para mostrar como cuidar de uma horta, algo que ela sabe desde pequenina", afirmou a mesma fonte. O novo programa da apresentadora irá contar ainda com uma sala de estar, um quarto, uma cozinha de luxo, uma casa de banho e ainda uma garagem.

"O desejo é que a casa tenha dois andares, mas ainda estava a ser estudado porque depende das instalações. A Cristina queria muito que existisse um segundo andar para ter uma varanda, o local onde poderia falar com o vizinho", acrescentou o profissional da estação de Queluz de Baixo.

Recorde-se que o cenário do ‘Dia de Cristina’ teve um investimento milionário de mais de 300 mil euros para corresponder às exigências da apresentadora. Porém, como não foi líder indiscutível nas audiências, acabou por sair da grelha de programação do canal.