Cristina Ferreira comemora 43 anos rodeada de amor Estrela da TVI sensibilizada com afeto dos mais íntimos.

Cristina Ferreira comemora 43 anos rodeada de amor

Foto: Instagram

01:30

“Uma festa cheia de amor!”. Foi assim que Cristina Ferreira definiu a festa do seu 43º aniversário, na quarta-feira, dia 9. A atual diretora de Programas da TVI reuniu um grupo de amigos mais íntimos, em que se incluíam Ruben Rua, João Patrício, João Manso, Lurdes Guerreiro e a agente Inês Mendes da Silva.



As velas foram sopradas num restaurante de luxo em Lisboa e não faltou animação. Cristina chegou a comover-se com os gestos de carinho e afeto demonstrados pelos seus mais próximos. “Senti tanto o carinho de todos. Dos que me conhecem, dos que me acompanham, de todos. Foi mesmo um dia cheio de amor”, escreveu nas redes sociais, revelando-se feliz com a data assinalada.



Mais sobre

artigos relacionados