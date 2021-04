Cristina Ferreira comovida com apoio: "Estamos juntos e de mãos dadas"

04 abr 2021 • 19:23

Cristina Ferreira estreou, esta semana, o seu programa ‘’ e mostrou-se radiante por estar de regresso aos ecrãs numa base diária. No arranque do formato, a estrela foi surpreendida com um avião a sobrevoar a sua ‘nova casa’ com uma mensagem de alento e não conteve as lágrimas perante a energia que lhe foi transmitida pela sua equipa.", escreveu após o final do desafio.Permanentemente alvo de críticas e mensagens de ódio nas redes sociais, Cristina admite ter ficado surpreendida com o afeto que recebeu para a estreia. "".No entanto, o carinho do público não foi suficiente para tornar Cristina vitoriosa e o seu programa de estreia acabou por perder para a SIC, que à mesma hora exibia a novela ‘Êta Mundo Bom’.