Cristina Ferreira confessa: "Onde vivo só há casas da minha família"

01:30

Rute Lourenço





“Faz-me muita falta a minha Malveira... E eu adoro morar numa zona que não aparece no GPS. Eu vivo num sítio que não existe, chama-se Casal Val Bois e não aparece no GPS”, disse, em conversa com Ruben Rua e Helena Coelho no programa ‘Viva Vida’, da TVI.



Cristina Ferreira admite que a casa é o seu grande refúgio e que é por isso que gosta de mantê-la o mais resguardada possível. Este sábado, ao falar sobre a zona onde vive, na Malveira da Serra, a apresentadora desfez um pouco um mistério em relação ao local onde mora e conta que não se consegue chegar lá através de GPS.“Faz-me muita falta a minha Malveira... E eu adoro morar numa zona que não aparece no GPS. Eu vivo num sítio que não existe, chama-se Casal Val Bois e não aparece no GPS”, disse, em conversa com Ruben Rua e Helena Coelho no programa ‘Viva Vida’, da TVI.

A estrela confidenciou ainda que toda a sua família mora nessa mesma localização. “Só há casas da minha família, são para aí umas dez casas juntas. Aquilo é um casal onde só existem casas da minha família, é quase um condomínio. Já pensámos pôr lá uma correntezinha, mas não dá porque as estradas são públicas”, brincou Cristina, enquanto Ruben Rua respondeu: “Devia chamar-se o sítio dos Ferreiras”.



Revela jantar com ruben

Ao falar, no mesmo programa, sobre os seus dotes de culinária, Cristina Ferreira acabou por revelar que Ruben Rua já jantou em sua casa. "Quando foste jantar a minha casa não comeste bem?", questionou, enquanto Ruben, detalhou o menu: "Comi massa com camarão e rolo de carne em massa folhada".