Cristina Ferreira confessa: “Parecia que estava grávida de cinco meses”

Nos últimos tempos tive muitos dias em que me apeteceu contar. Outros em que não me apeteceu nada. (...) Mas talvez tenha chegado o dia".Foi assim que Cristina Ferreira iniciou o desabafo sobre um problema de saúde que a tem atormentado nos últimos meses. A apresentadora decidiu dar resposta aos muitos comentários que têm sido feitos em relação ao aumento de peso que sofreu desde que deixou a TVI e passou a tomar conta das manhãs da SIC.Esta mudança terá sido a grande responsável pelas alterações na imagem de Cristina Ferreira: "O stress tem implicações nos meus níveis de cortisol e o meu corpo reage imediatamente".Embora garanta estar feliz com o reflexo do espelho, Cristina acrescenta: "O que é que isso quer dizer: um dia bem, o outro inchadíssima, um dia magra, um dia com mais três quilos (...). Houve tempos em que inchava de tal maneira que parecia grávida de cinco meses. Por mais restrições alimentares que fizesse não mudava nada. Sempre que ia de férias ficava magra, mesmo a comer de tudo".Na impossibilidade de estar permanentemente de férias, afastada de todo o stress, foi sugerida a Cristina a toma de medicamentos. "Na altura, e uma vez que a origem era o stress, a única solução seriam os ansiolíticos e antidepressivos. Recusei desde o primeiro minuto".A apresentadora está agora decidida a encontrar o seu próprio equilíbrio.