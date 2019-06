Cristina Ferreira confirma que TVI recusou o seu programa em 2014

Cristina Ferreira revelou este domingo no seu blogue oficial que a ideia para o seu 'Programa da Cristina', da SIC, líder das manhãs,

"Talvez já tivesse escrito estas linhas no dia em que alinhei um programa de sonho, há quatro anos, que se chamava Cristina ComVida. Era o 'Programa da Cristina'. Só nos enganámos na morada, João Patrício. O endereço estava errado, mas o 'sonho' estava destinado. A casa é como imaginámos. O primeiro convidado entrou ao telefone. O vizinho mudou de nome. Mas estava tudo lá. Guardado numa gaveta. A vida encarregou-se de nos dar a chave. A nós. Tínhamos a cópia. A mesma que anda agora na tua mala. Para não nos esquecermos que fomos nós que definimos o destino. Fui eu que avancei", escreveu a comunicadora no seu blogue.







Segundo revelou a atual apresentadora da SIC, o projeto foi a origem do 'Programa da Cristina': um programa seu a solo, num estúdio "disfarçado" de casa.