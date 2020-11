Cristina Ferreira conquista liderança absoluta nas audiências

"Têm sido tempos fascinantes. De criação. De sentir o brilho no olhar dos outros. De entregar sonhos nas mãos certas. A mudança está à porta. O objetivo é o mesmo de sempre: respeitar o público dando-lhe o melhor de nós. E há tanto ainda para contar", afiançou a nova patroa da TVI.





Para trás ficou a novela 'Nazaré', da SIC, líder habitual em horário nobre, transmitida no mesmo período.Foi a primeira vez que uma estação de televisão dedicou espaço em antena para dar a conhecer as novidades na grelha.Desde a ficção ao entretenimento, há várias surpresas em curso na TVI, que chegam ao ecrã já no inicio do próximo ano.