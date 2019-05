Cristina Ferreira conta que Casinhas foi impedido de receber as notas do filho

12:40

A propósito do tema da separação de casais e a guarda parental dos filhos em comum, Cristina Ferreira acabou por revelar na terça-feira (21 de maio), durante o seu programa da manhã, uma situação que viveu com o pai do filho, António Casinhas, que foi impedido de receber as notas de avalição do filho na escola."Eu tenho um entendimento extraordinário com o pai do meu filho. A primeira reunião do 5.º ano é no dia 7 de janeiro, dia em que estreou este programa e eu não conseguia ir. Naturalmente disse ao pai se ele podia... e foi. E não lhe foi permitido ficar com a avaliação porque não é ele o encarregado de educação, sou eu".Uma situação inesperada para a apresentadora, que considera que o "entendimento" dessa situação foi feita entre os pais da criança e escola não colaborou.Recorde-se que Cristina Ferreira e António Casinhas estão separados desde 2011.