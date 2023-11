Cristina Ferreira contrata advogada Suzana Garcia após guerra

Apresentadora deixou as quezílias para trás e convidou Suzana para voltar à TVI.

Suzana Garcia

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

Suzana Garcia está de volta às manhãs da TVI. A advogada, conhecida por não ter papas na língua e ser polémica nas suas opiniões, será a nova comentadora da crónica criminal do programa ‘Dois às 10’, da estação de Queluz de Baixo.









O convite foi feito por Cristina Ferreira, que mesmo sabendo que a advogada nunca foi sua fã - foi dispensada do ‘Você na TV’, em 2020, quando a apresentadora assumiu o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção do canal - deixou o passado para trás, atitude que surpreendeu a advogada, segundo o site ‘Holofote’.

Depois de sair da TVI, Suzana Garcia deu uma entrevista à revista ‘Nova Gente’, onde referiu: “Há um clima de medo na TVI”. E chegou mesmo a falar da forma como saiu. “É o primeiro ‘não’ que ela [Cristina] leva”. A advogada acrescentou ainda: “Não é o tipo de pessoa com quem lido”. Agora, tudo parece ter sido ultrapassado e a advogada vai ocupar o lugar de Patrícia Cipriano na crónica criminal. Ontem foi mesmo o seu último dia na rubrica. “Hoje é o meu último dia aqui no ‘Dois às 10’ e, por isso, quero desejar-vos o melhor do mundo”, disse Patrícia Cipriano.