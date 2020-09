Cristina Ferreira criticada por festa em tempo de pandemia

01:30

Sónia Dias

Numa altura em que o País se prepara para enfrentar as novas regras de contingência, devido à pandemia do novo coronavírus, Cristina Ferreira não se coibiu de reunir, na passada sexta-feira, dezenas de amigos num jantar de luxo para celebrar o seu 43º aniversário.Contudo, quando partilhou as fotos da festa nas redes sociais, a apresentadora foi imediatamente bombardeada com críticas. "E depois são as festas dos jovens no norte que são o grande problema? Lamentável", escreveu uma seguidora."A rainha de um país com mais de 600 casos de Covid diários e uma classe média a passar pelas maiores dificuldades financeiras de sempre", disse outro. "Que falta de noção e responsabilidade" ou "tristeza de exemplo" foram outros comentários publicados.Ruben Rua não podia deixar de estar presente na festa de Cristina Ferreira e sentou-se ao lado da nova dona da Media Capital durante o luxuoso jantar, onde não faltou fogo de artifício e música ao vivo. Antes, o apresentador já tinha almoçado com Cristina e alguns amigos, em Lisboa.