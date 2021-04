Cristina Ferreira criticada por juntar elenco de novela em festa no seu programa

Tem gente a mais... Onde está o distanciamento social???", referiu uma seguidora. "Enquanto uns evitam estar com familiares e amigos num único espaço... Outros mostram-no como se não estivéssemos a passar por uma pandemia... Triste e péssimo exemplo...", foi outro dos comentários deixados.





' estreou esta segunda-feira à noite, na TVI, mas antes,reuniu o elenco da novela no seu programa, '', ao final da tarde.A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento do canal quis recriar um ambiente de festa numa aldeia, como acontece na trama e juntou os atores no estúdio.Uma iniciativa que não está a ser bem vista pelos espectadores, que deixaram inúmeras críticas na publicação do Instagram onde Cristina Ferreira partilhou as imagens que testemunham a animação.'Festa é Festa' é o primeiro grande projeto de entretenimento que o canal estreia desde a chegada de Cristina Ferreira. No entanto, já deu muito que falar, principalmente devido à escolha de alguns atores.