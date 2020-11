Cristina Ferreira criticada por não usar cinto de segurança a caminho de Fátima Fãs denunciam falha da apresentadora.

Cristina Ferreira aproveitou a última sexta-feira para uma passagem fugaz pelo Santuário de Fátima onde, em conjunto com os principais membros da sua equipa, agradeceu o que de bom lhe tem acontecido. Nas redes sociais, a estrela da TVI partilhou vários detalhes da viagem, como um vídeo em que é apanhada a dormir no banco de trás do carro em que seguia.



No entanto, houve um detalhe que saltou à vista: o facto de não usar cinto de segurança. As críticas não se fizeram esperar nas redes sociais, com os seguidores a acusarem Cristina Ferreira de não dar um bom exemplo. Além da diretora de Ficção e Entretenimento do canal de Queluz de Baixo, também Lurdes Guerreiro, que integra a equipa da apresentadora, não usava cinto de segurança.

