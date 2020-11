Cristina Ferreira dá raspanete ao colega do 'VivaVida' que colocou Ruben Rua em isolamento

A carregar o vídeo ...

Apresentador esteve à conversa com o surfista Mc Namara.



Recorde-se, o magazine social é exibido aos sábados à tarde, mas ao que parece continuam sem conquistar o carinho do público.





O apresentador esteve em contacto um doente infetado e foi obrigado a isolar-se em casa por 14 dias. Sabe-se agora que a situação aconteceu em contexto profissional, durante a realização de uma reportagem para o programa 'VivaVida'.Os detalhes da exposição de alto risco foram revelados pela diretora de Entretenimento e Ficção, durante a conversa com Manuel Luís Goucha.A nova dona da TVI aproveitou ainda para dar um "puxão de orelhas" ao colega que atirou Ruben para isolamento profilático.Embora com este percalço, o 'VivaVida' manteve-se em antena apenas com Helena Coelho como anfitriã.