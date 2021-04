Cristina Ferreira dá trabalho a Vítor Emanuel após apelo feito no programa de Goucha

A novela 'Festa é Festa', da TVI, marca o regresso de Vítor Emanuel ao mundo televisivo. O ator esteve seis anos afastado, tendo chegado a trabalhar na construção civil. Em janeiro foi convidado de Manuel Luís Goucha, no 'Goucha', na estação de Queluz de Baixo, onde suplicou por trabalho., afirmou.Os internautas ficaram tocados com a mensagem do ator e deixaram várias mensagens a pedir o seu regresso à televisão. ", "e "", foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais aquando da sua entrevista.Mas, não foram só os fãs que se emocionaram com o apelo de Vítor Emanuel, também a diretora de Entretenimento e Ficção de Queluz de Baixo se mostrou atenta às suas palavras. Cristina Ferreira acabou por chamar o convidado de Manuel Luís Goucha para o elenco de 'Festa é Festa'.Nas suas redes sociais, Vítor Emanuel não esconde o entusiasmo de estar de regresso à televisão e tem feito vários registos sobre a novela.Para além de Vítor Emanuel, também Francisca Cerqueira Gomes está escalada para o elenco, mas o facto de não ter qualquer tipo de formação foi alvo de várias polémicas. Cristina Ferreira acabou por lhe tirar o protagonismo e deu-lhe um papel secundário . Também Eunice Muñoz se mostrou desiludida com as escolhas da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.