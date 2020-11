Cristina Ferreira de cabeça perdida aos gritos na TVI

Segundo a revista ‘Sabádo’, a estrela da TVI, que se mostra sempre sorridente à frente das câmaras, tem uma atitude bem diferente nos bastidores. As gargalhadas dão lugar a gritos e, nos corredores do canal, “o ambiente está de cortar à faca”, revela uma fonte à publicação. No regresso ao canal, Cristina mostra querer ter controlo em todos os assuntos, o que já lhe valeu a alcunha de “generala”.



O regresso à TVI não está a correr como previsto e Cristina Ferreira começa a acusar a pressão. Sem conseguir alcançar os resultados que prometeu, a nova diretora de ficção e entretenimento do canal dá sinais de instabilidade e nervosismo.Segundo a revista ‘Sabádo’, a estrela da TVI, que se mostra sempre sorridente à frente das câmaras, tem uma atitude bem diferente nos bastidores. As gargalhadas dão lugar a gritos e, nos corredores do canal, “o ambiente está de cortar à faca”, revela uma fonte à publicação. No regresso ao canal, Cristina mostra querer ter controlo em todos os assuntos, o que já lhe valeu a alcunha de “generala”.

Os fracos resultados do programa ‘Dia de Cristina’, a sua grande aposta, foram a gota de água para a estrela, que perdeu a cabeça e, de acordo com a ‘Sábado’, gritou com os colaboradores da estação, após mais um dia em que perdeu para Júlia Pinheiro na guerra de audiências. “Ela esteve aos gritos com a equipa, ouvia-se fora da sala. Às tantas, houve alguém que lhe disse: ‘Desculpa, mas tu é que escolheste os convidados’”, diz uma outra fonte à revista.





Os episódios de fúria não ficam por aqui. Fontes da produção da TVI revelam que Cristina muda o alinhamento dos programas à última hora, nomeadamente o ‘Somos Portugal', e leva o pânico à equipa de produção que é obrigada a responder a todos os caprichos e imposições da ‘patroa’ em tempo recorde.





Comportamentos bem diferentes da postura despreocupado e feliz que Cristina faz questão de mostrar nas redes sociais. Sem conseguir responder às expectativas, a apresentadora viu ser negada a continuidade do seu programa ‘Dia de Cristina’, após dois meses no ar, e sentiu na pele aquela que foi a sua primeira derrota no regresso à TVI.





Depois de um investimento de mais de 300 mil euros no cenário do novo programa, o formato fica sem efeito e a estrela irá ter novos desafios em 2021. Num dos quais, irá fazer dupla com o apresentador Pedro Teixeira.





Cristina espera que o próximo ano lhe traga a tão desejada vitória nas audiências, que tarda em chegar, mas a verdade é que ter perdido o primeiro embate com a SIC já fez com que a apresentadora alterasse a sua postura, dizem várias fontes. Se quando chegou à TVI, Cristina queria decidir a solo o futuro da estação, agora tem consultado segundas opiniões. “A ideia é dividir responsabilidade, não só nos êxitos, mas sobretudo nos fracassos”, diz fonte.



Deixa recados nas redes sociais

Após ter sido afastada dos programas diários da TVI por decisão de Cristina Ferreira, Fátima Lopes tem usado as redes sociais para deixar alguns recados que espelham a sua mágoa e revolta. "Podes não conseguir controlar todas as coisas que te acontecem, mas podes decidir não ser definida por elas", escreveu a apresentadora na conta pessoal de Instagram. Após as mudanças anunciadas, Fátima foi acusada de hipocrisia por se manter sempre sorridente. A apresentadora irá assumir um programa de reencontros apenas aos fins de semana.



Um presente para Goucha

Com o regresso à estação, o mentor Manuel Luís Goucha, que viu crescer Cristina ao longo de 12 anos no ‘Você na TV!’, não foi esquecido. O veterano irá assumir o comando das tardes do canal com um novo formato com o seu nome. O programa irá estrear no início de 2021 para fazer frente à rival SIC.



Cláudio e Maria são as apostas das manhãs

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foram a dupla eleita por Cristina Ferreira para assumir o programa matutino do canal. ‘Dois às Dez’ substitui ‘Você na TV!’, estreia a 4 de janeiro de 2021 e é uma das grandes apostas da nova diretora de ficção e entretenimento.

Cláudio foi o primeiro a saber da boa nova e só algum tempo depois é que Maria Botelho Moniz foi informada dos planos que a nova ‘patroa’ tinha para ela. Recorde-se que os dois profissionais chegaram da SIC no início do ano.