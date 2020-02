Cristina Ferreira de férias na Suíça

Cristina Ferreira

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

01:30

Cristina Ferreira voltou a viajar.A apresentadora aproveitou as férias de Carnaval para uma escapadinha, desta vez para um destino de montanha: Gstaad, na Suíça.Nas redes sociais, tem partilhado momentos da viagem. Numa das legendas escreveu: "A caminhar e a encontrar portugueses. Vivem e trabalham aqui muitos. Gstaad é um pequeno vilarejo suíço com muitos restaurantes e pouca neve".Cristina Ferreira esclareceu ainda que na quarta-feira já regressa ao trabalho com a condução de ‘O Programa da Cristina’ (SIC).