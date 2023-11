Cristina Ferreira declara-se a Pedro Teixeira

é dos para sempre, de verdade, que não falha, que gosta e mostra à sua maneira", começou por escrever.



"Já vivi com o Pedro muitas horas de televisão,lado a lado. Vê-lo ser um grande apresentador de televisão enche-me de orgulho. Soube agarrar as oportunidades, crescer. Na quinta feira gravámos juntos um programa muito especial. Tão especial que voltei a um lugar de amor. Hoje o Pedro está a gravar. E quis relembrar o quanto gosto dele. O futuro é bonito", acrescentou Cristina Ferreira, de 46 anos.



Pedro Teixeira não ficou indiferente e respondeu à dedicatória: "Tantos anos depois, continua a ser tão bom fazer isto". Também Bruno Cabrerizo reagiu à publicação com dois emojis de coração.





Entre a novela 'Festa é Festa', a apresentação do 'Vai ou Racha' e ainda os novos 'Morangos Com Açúcar', Pedro Teixeira tornou-se um dos nomes mais requisitados na TVI. Contudo, o ator e apresentador, de 42 anos, não foi chamado para a apresentação do 'Dança Com as Estrelas', programa pelo o qual deu a cara nas últimas três edições.Numa altura em que foram avançadas algumas notícias que davam conta do descontentamento do ator para com Cristina Ferreira, depois desta ter optado por Bruno Cabrerizo para conduzir, ao seu lado, o talent-show, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou uma bonita declaração ao amigo e colega.