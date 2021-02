Cristina Ferreira declara-se a Ruben Rua em dia de aniversário: "Amo-o até nas suas imperfeições"

hoje faz anos. Este quadradinho do Instagram é pequeno para o definir", começou por escrever na legenda da imagem que partilhou do apresentador, em que este surge num barco. "Há anos que sabemos tudo da vida um do outro. O PARA SEMPRE instalou-se nas nossas vidas por sabermos que é inabalável e inegociável a nossa amizade. Esta foto retrata-o no seu espírito irrequieto, livre, no desejo de criar histórias a cada dia", continuou.



"Amo-o até nas suas imperfeições. Somos um do outro numa história que só nós conhecemos. Para lá de todas as especulações. Hoje ficamos iguais na soma 3+4 é igual a 4+3 e eu só desejo que cumpra todos os sonhos do mundo. Eu sei que podes ser tudo. O tudo que quiseres", rematou.



Sem perder tempo, o comunicador portuense respondeu: "Inabalável. Inegociável", escreveu, acrescentando o emoji de um coração branco.



Relação misteriosa

A misteriosa relação entre Cristina e Ruben continua a suscitar a curiosidade de muitos. Ao longo dos anos, a relação entre ambos tem sido alvo de especulação e rumores, sendo noticiado por diversas vezes que se trata de um romance. Algo que nunca confirmaram diretamente.



s dois vivem mesmo uma relação amorosa, longe dos olhares públicos. "No período mais difícil da Cristina, após sair da SIC, foi no Ruben que ela encontrou carinho e conforto. Passaram férias e fins de semana juntos, há uma paixão entre eles, mas ainda não assumida", revelou uma fonte próxima do casal à publicação.







continuam a dar azo aos rumores de um possível romance entre os dois. Desta vez, foi a apresentadora da TVI que teceu rasgados elogios ao amigo no dia do seu aniversário. A Diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo não quis deixar a data passar despercebida e declarou-se ao modelo, num longo texto pleno de carinho, partilhado esta segunda-feira.a comunicadora tem estado cada vez mais próxima do portuense, dando a entender que ambos mantêm uma relação além da televisão. De acordo com a 'TVGuia', o