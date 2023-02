Cristina Ferreira declara-se a Ruben : "Relação de amor indestrutível"

Cristina Ferreira assinalou o 36.º aniversário de Ruben Rua com uma emotiva mensagem no Instagram.



"Foi o 'Dança com as Estrelas' que nos apresentou. Tinha o Ruben Rua 27 anos. Faz, hoje, 36", começou por escrever a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

"Ao longo deste tempo, fomos construindo uma relação de amor indestrutível. Estamos um para o outro em tudo. Já conversámos horas infinitas. Viajámos juntos. Celebrámos cada instante como único. Mudámos os dois, como se pretende no que se chama crescimento. Mas continuamos iguais no que nos une. A minha vida é mais bonita porque o Rúben faz parte dela. Um dia, quando estivermos em Ibiza, a celebrar os 80, vamos brindar ao dia em que alguém se lembrou de cruzar os nossos caminhos", confessou a apresentadora.

Cristina Ferreira rematou a sua mensagem desejando que o dia de aniversário de Ruben Rua fosse "o início de um ano cheio" do que o amigo "mais deseja". E deixou uma promessa: "Eu estarei aqui. Sempre. Raízes fortes."