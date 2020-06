Cristina Ferreira defende-se após ser acusada de não cumprir distanciamento social

Cristina Ferreira foi acusada de não cumprir as regras de distanciamento social no ‘O Programa da Cristina’ esta quinta-feira, dia 25. A apresentadora da SIC começou o programa com um piquenique com vários convidados, entre os quais, João Paulo Rodrigues, Filipa Nascimento, Duarte Gomes ou Madalena Abecassis.

Ao longo do programa é habitual a apresentadora consultar as suas redes sociais e esta quinta-feira não foi exceção, contudo, deparou-se com críticas que a acusavam de não cumprir o distanciamento social.

"Mas que exemplo é este para a sociedade???? Tanta gente junta num espaço tão reduzido…", "Muito giro e sempre original, mas e a distância?" ou "Tudo ao molho… assim se dá o exemplo", são algumas das críticas que se podem ler nos comentários das redes sociais do programa.

Cristina Ferreira decidiu comentar o assunto: "As pessoas, às vezes, olham para o programa de televisão e acham: ‘Ah, mas vocês já estão um bocadinho mais perto’. Não, nós temos regras aqui dentro e todas as pessoas têm a temperatura medida quando aqui entram, estão desinfetadas e só tiram a máscara quando nós estamos aqui junto uns dos outros", começou por dizer a apresentadora.

"Há riscos que que nós vamos ter inevitavelmente de correr. Se eu estivesse em casa na minha cama sem mais ninguém ao lado, é evidente que não apanhava de maneira nenhuma. Agora, estando num programa de televisão cumprimos ao máximo aquilo que nos é estipulado", acrescentou.

"A vida tem de continuar, temos é que tentar todos cumprir ao máximo", terminou a apresentadora.