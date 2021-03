Cristina Ferreira defende-se de críticas após usar coroa na gala de 'All Together Now'

Nos últimos dias Cristina Ferreira tem estado debaixo de fogo. Depois de viajar para o Dubai para umas férias repletas de luxos, a apresentadora está a ser criticada por ter usado na última gala de "All Together Now", na TVI, uma coroa.



"A coroa... para quê? Está-se achando", "Ela quer ser rainha a toda a força" e "A Tina foi mascarada de Estátua de Liberdade e Hello Kitty ao mesmo tempo?", foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.



"Esta coroa foi-me dada por uma mulher. Uma mulher com a qual me cruzei um dia no aeroporto da Turquia e que, sendo portuguesa a viver lá, me cumprimentou e ali a conheci. Passei a segui-la no Instagram a ponto de lhe conhecer a história de superação e a partilhar num programa de televisão", começou por escrever.



"Há uns meses disse-me que me queria dar um presente que tinha tudo a ver comigo. Hoje coloquei na cabeça o carinho e o amor de alguém com quem me cruzei sem esperar. De uma mulher para outra mulher. Para alguns foi apenas mais um exagero meu. Para mim, que carrego tantas histórias e gente em mim, foi apenas um agradecimento. Porque não importam os que te querem ver mal. Importam os que te dão a mão. Todos os dias. Às vezes numa só mensagem. Obrigada Joana."



Pela segunda semana consecutiva, o programa apresentado por Cristina Ferreira, 'All Together Now', voltou a ser esmagado pelo 'Hell's Kitchen', da SIC, de Ljubomir Stanisic. A 'rainha' da estação de Queluz de Baixo conseguiu 22,8% de share, conquistando um milhão e 80 mil espectadores. O programa do chef foi dividido em três partes. Na primeira, teve 25% de share e 1 milhão e 349 mil espectadores, a segunda teve 26,8% com 1 milhão e 337 mil espectadores, e a última teve 26,1% de share, com 1 milhão e 43 mil espectadores.