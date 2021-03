Cristina Ferreira defende-se de críticas após vestir-se de Cleópatra: "Sou o que quero, como quero"

A vida é uma festa. E o 'All Together Now' um espetáculo", escreveu.

Sempre a surpreender!", "Bateu no fundo" e "Oh meu Deus um dia de rainha, outro cleópatra, amanhã será o quê?", foram alguns dos comentários deixados na publicação.





Desde miúda que não me deixei vencer pela timidez. Sou o que quero, como quero, e acho que se nota no brilho do olhar. O acessório é apenas isso. O que importa está no coração. E este programa mexe com ele. Não deixem de viver com medo de julgamento ou de opiniões. VIVER".









Esta segunda-feira, 29 de março, Cristina Ferreira está debaixo de todos os olhares com a estreia do seu novo programa 'Cristina ComVida', projeto que esteve na gaveta sete anos Apesar do acessório não ter rendido elogios de todos os fãs, os seguidores fortaleceram esta última mensagem da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI com palavras de carinho. "Arrasa com os invejosos", "Palavras sábias" e "Falem bem ou mal, mas falem", escreveram algumas pessoas na sua publicação.

Na última gala do, na TVI, que aconteceu este domingo,surpreendeu tudo e todos ao usar um acessório que remete à Cleópatra. A apresentadora, que é conhecida por apostar em visuais com irreverência, justificou a sua escolha.A publicação encheu-se de comentários com seguidores a elogiar o acessório, contudo, houve quem achasse que foi demais. "Já no final do programa de talentos, Cristina Ferreira sentiu necessidade de justificar o porquê de apostar em visuais diferentes, mesmo sabendo que receberá várias críticas.