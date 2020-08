Cristina Ferreira defendida por 'tubarões' na justiça

Cristina Ferreira está pronta para a guerra e, tal como em outros aspetos da sua vida, promete levar a batalha que se avizinha em tribunal com a SIC bem a sério. Segundo a ‘Vidas’ apurou, a estrela já está a pensar naUm valor que a apresentadora considera "vergonhoso" e que não está disposta, "nem de perto nem de longe", a pagar., diz uma fonte, acrescentando que Cristina reúne os melhores advogados para esta guerra sem fim à vista.A estrela vai ser defendida por Vieira de Almeida, uma das mais conceituadas sociedades de advogados do País.Certo é que, depois do choque inicial,"Ela está de consciência tranquila. Sabe que também há muitas coisas no seu contrato que não foram cumpridas pela SIC e também vai alegar isto em tribunal. Acha que a SIC está a fazer um aproveitamento tremendo de tudo isto", diz.A guerra promete ser longa com testemunhas de parte a parte a darem o seu contributo em tribunal.