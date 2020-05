Cristina Ferreira deixa aviso à futura nora: "Vou fazer-lhe a vida negra"

15:18

Cristina Ferreira é uma mãe galinha e hoje, dia 4 de maio, brincou com a mulher que o filho, Tiago, de 11 anos, terá, no futuro.A apresentadora estava a falar sobre uma receita de pão que passa há várias gerações na sua famíla quando introduziu o tema. "", atirou divertida. "", concluiu.Tiago é fruto da relação de Cristina com António Casinhas. Os dois separaram-se em 2011, ao fim de 15 anos de vida em comum. No entanto, continuam a manter uma boa relação, chegando inclusivé, a passar férias juntos.