Cristina Ferreira deixa João Baião em lágrimas com homenagem

João Baião emociona-se com agradecimento de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira e João Baião protagonizaram mais um momento de humor, esta manhã, durante o 'Programa da Cristina', na SIC, no qual o apresentador vestiu o papel de Dona Odete. No entanto, no final, João Baião acabou por ser surpreendido com uma sentida homenagem da colega, que o deixou de lágrimas nos olhos.", começou por dizer-lhe, também emocionada.", concluiu, Cristina.Posteriormente, a apresentadora das manhãs da SIC partilhou o vídeo com o momento nas redes sociais.