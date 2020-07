Cristina Ferreira deixa mensagem emotiva a empregada de limpeza da SIC

O rosto da televisão encontrou-se com a "Tia", empregada de limpeza do estúdio do 'Programa da Cristina' e também da redação da sua revista, e emocionou-se.





"Pela alegria, pela doçura, pela preocupação, pelas velas que diz acender por mim de cada vez que vai a Fátima. Obrigada, tia. Por ontem, hoje e amanhã", escreveu na legenda da publicação.



Os admiradores de Cristina Ferreira ficaram encantados com o gesto da apresentadora. "Tens um coração tão puro", "Grande tia", "Amor com amor se paga", "Tens uma amizade linda com os colegas", "Só a Cristina para mimar assim as pessoas", foram algumas das mensagens deixadas. Muitos fãs pediram a Cristina, que deixou a SIC e regressou à TVI, para levar a senhora consigo para a estação e Queluz. "Leve a tia consigo", "Porque não lhe abre os horizontes?", escreveram.





